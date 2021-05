Die Korrektur am Kryptomarkt hat sich am Mittwoch zu einem echten Crash entwickelt. Das drückt auch die Aktie des Kryptobörsen-Betreibers Coinbase tief ins Minus. Doch das ist aktuell nicht das einzige Problem des Börsenneulings. Der Bitcoin ist am Mittwoch zeitweise um 30 Prozent eingebrochen, Ethereum sogar um bis zu 45 Prozent (DER AKTIONÄR berichtete). Zwar sieht es aktuell nach einer leichten Erholung aus, auf 24-Stunden-Sicht ist die Market Cap des gesamten Kryptomarkts aber dennoch um fast ...

Den vollständigen Artikel lesen ...