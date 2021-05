Plug Power (PLUG) - Schafft die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten das Comeback?

Remount Trading-Strategie

Symbol: PLUG ISIN: US72919P2020



Rückblick: Plug Power bietet alternative Energietechnologien an, die sich auf das Design, die Entwicklung, die Vermarktung und die Herstellung von Wasserstoff- und Brennstoffzellensystemen konzentrieren, die hauptsächlich für den Materialtransport und den stationären Strommarkt verwendet werden. Nachdem sich der Aktien-Kurs Anfang des Jahres verdoppelt hatte, ging es mit dem Brennstoffzellen-Papier abwärts.

Meinung: In den vergangenen Wochen belastete eine "Schwäche" in der Buchhaltung zusätzlich die Kurse. Es gab Ungereimtheiten bezüglich des Jahresabschlusses. Diese Thematik wurde am letzten Freitag nun endgültig aus dem Weg geräumt. Die gut ausgefallenen Quartalszahlen sowie die aufgeklärten Ungereimtheiten bezüglich des Jahresabschlusses von 2020 sorgten für Auftrieb. Es ist gut möglich, dass wir den Turning-Point gesehen haben und die Aktie nun am Weg ist, einen neuen Aufwärtstrend zu generieren.

Chart vom 19.05.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 26.91 USD



Setup: Die Aktie hat gerade die Abwärtstrendlinie durchbrochen und den EMA-20 zurückerobert. Wenn wir Kurse über der Kerze von Dienstag bekommen, kann man einen Long-Trade eröffnen. Die Position könnte nach dem Einstieg unter dem Ausbruchs-Niveau aus der Abwärtstrendlinie abgesichert werden.

Jeden Börsentag neu: präzise Setups im Alphatrader von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu Plug Power ist neutral



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in PLUG



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter folgendem Link abrufen können

https://ratgebergeld.at/disclaimer/