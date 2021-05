Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 19 mai/May 2021) - The common shares of Mary Agrotechnologies Inc., have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Mary Agrotechnologies Inc. is an agricultural automation start-up that leverages vertically integrated hardware and sensors with big data and machine learning to create ideal growing conditions in an artificially controlled environment. Mary Ag has two lines of business: (i) small-medium standalone growing systems for home growing ("grow boxes"); and (ii) commercial indoor vertical farms. Mary Ag's flagship consumer product, the Mary Model Z (the "Model Z"), is an at-home grow box designed with the everyday consumer in mind. It has been developed specifically for growing cannabis and takes the guesswork out of the process allowing anybody to grow at home.

Les actions ordinaires de Mary Agrotechnologies Inc., ont été approuvées pour inscription au CSE.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Mary Agrotechnologies Inc. est une start-up d'automatisation agricole qui exploite du matériel et des capteurs intégrés verticalement avec des données volumineuses et un apprentissage automatique pour créer des conditions de croissance idéales dans un environnement contrôlé artificiellement. Mary Ag a deux secteurs d'activité: (i) les systèmes de culture autonomes petits et moyens pour la culture domestique («boîtes de culture»); et (ii) les fermes verticales intérieures commerciales. Le produit de consommation phare de Mary Ag, le Mary Model Z (le «modèle Z»), est une boîte de culture à domicile conçue pour le consommateur de tous les jours. Il a été développé spécifiquement pour la culture du cannabis et élimine les conjectures du processus permettant à quiconque de cultiver à la maison.

Issuer/Émetteur: Mary Agrotechnologies Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): MARY Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 40 497 924 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 2 370 500 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences Biologiques CUSIP: 573865 10 2 ISIN: CA 573865 10 2 8 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 20 mai/May 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 30 septembre/September Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for MARY. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com