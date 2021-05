HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Tui auf "Verkaufen" mit einem Kursziel von 3 Euro belassen. Nachdem wegen der coronabedingt längeren Reiseeinschränkungen das erste Geschäftshalbjahr für den Reisekonzern schwächer als zunächst erwartet ausgefallen sei, sei nun das Sommergeschäft entscheidend für dessen weiteres Schicksal, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aktuell machten die Infektionszahlen und die Impffortschritte in Europa Mut, auch wenn das in der ersten Jahreshälfte verlorene Umsatzvolumen nicht ausgeglichen werden könne./ck/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2021 / 16:09 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2021 / 16:12 / MESZ



ISIN: DE000TUAG000

