RWE kooperiert mit Facebook bei Solarprojekt in den USA

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Energiekonzern RWE arbeitet für den Bau eines Solarparks in den USA mit Facebook zusammen. Wie RWE Renewables mitteilte, wurde mit Facebook und der Tennessee Valley Authority (TVA) eine Kooperation vereinbart, um ein Solarprojekt mit einer installierten Kapazität von 150 Megawatt in Shelby County im US-Bundesstaat Tennessee zu realisieren. Nach der Inbetriebnahme, die für Ende 2023 erwartet wird, will Facebook die Solarenergie von 110 Megawatt für den Betrieb eines Rechenzentrums in Tennessee nutzen.

Basis für die Realisierung des Solarprojekts ist ein langfristiger Stromabnahmevertrag mit der TVA, wie RWE ausführte. Die Tennessee Valley Authority ist eine Körperschaft der Vereinigten Staaten, die Strom für Geschäftskunden und lokale Stromversorger bereitstellt. Das Solarprojekt ist Teil des Green-Invest-Programms der TVA zum Ausbau der Erzeugungskapazitäten auf Basis Erneuerbarer Energien in Shelby County.

RWE wird den weiteren Angaben zufolge 100 Prozent der Anteile an der Anlage besitzen und diese auch betreiben. Über die Investition für die Solaranlage soll entschieden werden, sobald das Genehmigungsverfahren abgeschlossen ist.

May 19, 2021 11:26 ET (15:26 GMT)

