Die Aktionäre der poenina holding ag stimmten an der heute abgehaltenen, ordentlichen Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrats mit deutlicher Mehrheit zu. Die Ausschüttung an die Aktionäre beträgt brutto CHF 2.00 pro Aktie und wird am 27. Mai 2021 ausbezahlt. Dank der sehr guten Aussichten und dem starken Geldfluss aus Betriebstätigkeit beantragte der Verwaltungsrat, die bestehende Dividendenpolitik beizubehalten. Die Generalversammlung genehmigte die Ausschüttung an die Aktionäre von rund CHF 11.6 Mio. (CHF 2.00 brutto pro Aktie), bestehend aus CHF 1.00 (brutto) ordentliche Dividende aus dem Bilanzgewinn (CHF 0.65 netto nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer) und CHF 1.00 aus den Kapitalreserven (verrechnungssteuerfrei). Zur Stärkung der Aktionärsrechte und Verbesserung der Corporate Governance beantragte der Verwaltungsrat diverse Statutenanpassungen, die ebenfalls gutgeheissen wurden. Die Generalversammlung verabschiedete zudem die Ergänzung der nachhaltigen Wertschaffung als Unternehmenszweck in den Statuten sowie die Reduktion des genehmigten Kapitals auf unter 10% des Aktienkapitals und Verlängerung bis zum 19. Mai 2023. Der amtierende Verwaltungsrat der poenina holding ag und die Revisionsstelle BDO AG wurden erneut für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr wiedergewählt, ebenso die Mitglieder des Vergütungsausschusses und der unabhängige Stimmrechtsvertreter KBT Treuhand AG Zürich. Präsenz

Aufgrund der aktuellen Lage erfolgte die Stimmabgabe dieses Jahr ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Aktionären konnte der Zutritt zur Generalversammlung leider nicht gewährt werden. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertrat 4'671'541 Aktienstimmen, entsprechend 84.26% des Aktienkapitals. Protokoll

Das Beschlussprotokoll mit den detaillierten Abstimmungsresultaten sowie die Präsentation kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: www.poenina.ch/gv

