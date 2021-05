TAGESVORSCHAU: Termine am 20. Mai 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 20. Mai:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Kapitalmarkttag (bis 21.05.) (10.00 h Pk mit CEO und CFO) 07:30 FRA: Bouygues, Q1-Zahlen

07:30 DEU: CTS Eventim, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Instone Real Estate, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Kingfisher, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Easyjet, Halbjahreszahlen (detailliert)

08:00 GBR: National Grid, Jahreszahlen

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden 10:00 DEU: ZVEI, Jahreskongress (online) "Strom 4.0 - Die nächste Welle der Elektrifizierung" 10:00 DEU: Knorr Bremse, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: FMC, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Telefonica Deutschland, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Elmos Semiconductor, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: LPKF, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Norma Group, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Südzucker, Jahreszahlen (Bilanz- und Analystenkonferenz) 10:30 DEU: AdCapital, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: Zooplus, Hauptversammlung (online)

13:00 DEU: Stratec Biomedical, Hauptversammlung (online) 13:00 DEU: Deutsche Bank, Sustainability Deep Dive (Web-Konferenz) 14:00 DEU: Daimler Truck AG, Online-Pk zur weiteren Entwicklung 18:00 FRA: Vallourec, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Bertrandt, Q2-Zahlen

FRA: Engie, Hauptversammlung

USA: Applied Materials, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 05/21

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 03/21

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 04/21

08:00 DEU: Erzeugerpreise 04/21

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 03/21

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 03/21

11:00 DEU: Destatis Online-Pk zum Außenhandel im Q1/21 14:30 USA: Philly Fed Index 05/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 04/21

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Treffen der EU-Handelsminister. Thema sind die Handelsbeziehungen zu den USA und China sowie die Bemühungen um eine Reform der Welthandelsorganisation (WTO). +/- 08.50 Doorstep Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier 09:30 DEU: Creditreform e.V., Online-Pk zu Unternehmensinsolvenzen in Europa im Jahr 2020 DEU: 23. WDR Europaforum - Erste Diskussion der drei Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten im Fernsehen +10.30 Ursula von der Leyen

+12.10 Angela Merkel

+13.05 Diskussionsrunde mit Katarina Barley, Nicola Beer, Daniel Caspary, Sven Giegold, Jörg Meuthen, Martin Schirdewan +14.00 Diskussionsrunde mit Annalena Baerbock, Armin Laschet, Olaf Scholz +15.15 Diskussionsrunde mit David Maria Sassoli und Wolfgang Schäuble 10:00 DEU: Röchling-Gruppe, Bilanz-Pk (online)

10:00 DEU: Online-Pk Bundesverband eMobilität zu "Bundestagswahl 2021: Neue Mobilität effizient und intelligent gestalten" u.a. mit BEM-Präsident Kurt Sigl 10:30 DEU: Informelle Videokonferenz der EU-Gesundheitsminister. Die Minister und Ministerinnen beraten über den Stand im Kampf gegen die Corona-Pandemie und die gemeinsame Beschaffung von Corona-Impfstoffen für die Jahre 2022 und 2023. + 13.45 Pk

10:30 DEU: Online-Pk des Versicherungsombudsmanns mit Vorstellung des Jahresberichts 2020 ERU: Corona international

+ 11.00, Kopenhagen: Corona-Pk der WHO Europa. WHO-Regionaldirektor Hans Kluge wirft auf der regelmäßig stattfindenden Online-Pressekonferenz einen Blick auf die Corona-Lage in Europa und beantwortet Fragen. 12:00 DEU: Online-Pk Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V. zur Öffnung von Lkw-Mautdaten für Kontrollzwecke 13:00 DEU: Pk zu Potenzialatlas Grüner Wasserstoff u.a. mit Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) 14:00 DEU: Digitaler Deutscher Ingenieurtag 2021 des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) zur Umsetzung des 1,5-Grad-Klimaziels + 14.30 Keynote Grünen Parteichef Robert Habeck

15:00 DEU: Konferenz "Future Finance Forum" des "Tagesspiegels" über die dritte Säule der Bankenunion der Europäische Union, der Einlagensicherung. DEU: Abschluss IX. "Adenauer-Konferenz" zu Rolle Deutschlands in der internationalen Sicherheitspolitik online + 11.00 Fachdebatte zu Afghanistan 20 Jahren nach 9/11 + 13.00 Fachdebatte zu transatlantischen Beziehungen und Erwartungen der USA an Deutschland 18:00 DEU: Online-Informationsveranstaltung zum Erdwärme-Projekt "GeoHardt" von EnBW und MVV 18:00 DEU: Online-Programmkonferenz der CSU mit Parteichef Markus Söder und Grußwort von CDU-Chef und Kanzlerkandidat Armin Laschet GBR: Virtuelles Treffen der G7-Umweltminister

Großbritannien richtet virtuelle Gespräche der G7-Umweltminister aus. Thematisch geht es unter anderem um Klimaschutz und Biodiversität. Bundesumweltministerin Svenja Schulze und Staatssekretär Jochen Flasbarth nehmen teil. °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi