DJ XETRA-SCHLUSS/Sehr schwach - Crash am Kryptomarkt

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die kursierenden Inflationsängste, der Gegenwind vom schwachen Dollar und nun auch noch ein Crash der Krypto-Währungen haben den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch auf Talfahrt geschickt. Der DAX fiel um 1,8 Prozent auf 15.114 Punkte. "Anleger mussten Aktien verkaufen, um Löcher bei Bitcoin & Co zu stopfen", sagte ein Händler. Am Nachmittag brach Bitcoin vorübergehend um 25 Prozent ein, Etherum sackte um 40 Prozent ab. Der Kursabsturz ging auf Äußerungen chinesischer Bankenverbände zurück, Krypto-Währungen seien "keine echten Devisen". Zuvor hatten bereits Aussagen von Tesla-Gründer Elon Musk den Bitcoin stark belastet.

Der DAX testete die 15.000er Marke, konnte sie aber letztendlich verteidigen. Übergeordnet bleibt er damit in der Handelsspanne zwischen gut 14.800 und gut 15.500 Punkten.

Die Rendite der deutschen Langläufer lag zeitweise nur noch knapp unter der Nulllinie. Unter anderem warnte in den USA Ex-Finanzminister Larry Summers vor einer unterschätzten Inflation. Nachdem der Euro am Dienstag auf den höchsten Stand seit Ende Februar gestiegen ist, hielt er sich nun über der Marke von 1,22 Dollar.

Deutsche Telekom unter Druck

Im DAX fielen Deutsche Telekom um 2,8 Prozent. Hier belasteten Presseberichte über eine mögliche Aufstockung von Anteilen an T-Mobile US. "Das dürfte sehr teuer werden und zusammen mit dem Netzausbau die Verschuldung treiben", so ein Händler. Erst auf der Investorenkonferenz am Donnerstag dürften dann bewertbare Details zu diesen Plänen vorgelegt werden.

Siemens, Heidelbergcement, Delivery Hero und Daimler gaben jeweils mehr als 3 Prozent ab. Vergleichsweise gut hielten sich so genannte defensive Titel aus dem Pharma- und Immobilienbereich. Gegen den Trend stiegen Merck KGaA um 1,1 Prozent, Vonovia konnten sich mit einem Minus von 0,4 Prozent knapp behaupten. Adidas legten um 0,3 Prozent zu und Metro um 0,4 Prozent: "Das zeigt, dass der Markt weiter auf Normalisierung und Öffnung setzt", so ein Marktteilnehmer.

Mit starken Geschäftszahlen wartete Börsenneuling Auto1 Group auf. Diese hätten bei allen Kennzahlen die Erwartungen übertroffen. Auto1 fielen um 1 Prozent. Für Corestate Capital ging es um 3,3 Prozent nach unten. Die Geschäftszahlen wurden im Handel als "ziemlich mau" beschrieben.

In der zweiten Reihe stiegen Eckert & Ziegler um 11,8 Prozent auf 81,85 Euro. Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für den TecDAX-Wert auf 120,50 Euro angehoben von bisher 80 Euro.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.113,56 -1,77% +10,17% DAX-Future 15.093,00 -2,03% +10,42% XDAX 15.098,98 -1,53% +10,46% MDAX 31.899,33 -1,19% +3,58% TecDAX 3.301,56 -0,93% +2,76% SDAX 15.685,79 -0,99% +6,24% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 168,91 13 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 2 28 0 3.715,0 75,9 65,8 MDAX 8 51 1 1.019,2 43,7 39,3 TecDAX 6 24 0 873,7 37,3 30,4 SDAX 10 59 1 226,7 11,4 9,4 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2021 11:53 ET (15:53 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.