DJ PTA-HV: Erste Group Bank AG: Abstimmungsergebnisse der 28. ordentlichen Hauptversammlung

Ergebnisse Hauptversammlung

Wien (pta036/19.05.2021/18:40) - Adresse: Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich Tel: +43 (0)5 0100 10100 Fax: +43 (0)5 0100 910100 Homepage: www.erstegroup.com E-mail: contact@erstegroup.com

Wertpapiere: AT0000652011: Stammaktien o.N.

Ort der Hauptversammlung im Sinne von § 106 Z 1 AktG war der Sitz der Gesellschaft am Erste Campus, 1100 Wien, Am Belvedere 1.

Die Hauptversammlung der Erste Group Bank AG am 19. Mai 2021, 10.00 Uhr Wiener Zeit, wurde auf Grundlage von § 1 Abs 2 COVID-19-GesG ("COVID-19-GesV", BGBl. II Nr. 140/2020) in der geltenden Fassung und der COVID-19-GesV ("COVID-19-GesV", BGBl. II Nr. 140/2020) in der geltenden Fassung unter Berücksichtigung der Interessen sowohl der Gesellschaft als auch der Teilnehmer als "virtuelle Hauptversammlung" durchgeführt.

Veröffentlichung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung am 20. April 2021, Ausgabenummer 096. Nachweisstichtag zur Teilnahme an der Hauptversammlung: 9. Mai 2021 (24:00 Uhr Wiener Zeit).

Die Punkte 2-11 der Tagesordnung der Hauptversammlung wurden mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Die Abstimmungsergebnisse können Sie auch auf unserer Homepage abrufen: http://www.erstegroup.com/de/investoren/events/hauptversammlungen

Tagesordnungspunkte:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts, des (konsolidierten) Corporate-Governance-Berichts des Vorstands, des (konsolidierten) nichtfinanziellen Berichts, des Vorschlags für die Gewinnverwendung sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2020 sowie Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts über das Geschäftsjahr 2020.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2020.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 314.709.623 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,22% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 314.709.623 JA-Stimmen: 314.416.478 Stimmen NEIN-Stimmen: 293.145 Stimmen Stimmenthaltung: 6.246 Stimmen

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 313.029.735 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,83% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 313.029.735 JA-Stimmen: 312.985.567 Stimmen NEIN-Stimmen: 44.168 Stimmen Stimmenthaltung: 1.685.122 Stimmen

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 312.849.168 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,79% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 312.849.168 JA-Stimmen: 294.008.757 Stimmen NEIN-Stimmen: 18.840.411 Stimmen Stimmenthaltung: 1.866.173 Stimmen

5. Wahl eines zusätzlichen Abschlussprüfers für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie von Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2022.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 314.708.731 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,22% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 314.708.731 JA-Stimmen: 313.667.890 Stimmen NEIN-Stimmen: 1.040.841 Stimmen Stimmenthaltung: 7.138 Stimmen

6. Wahl von Michael Schuster in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 314.697.476 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,22% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 314.697.476 JA-Stimmen: 314.646.730 Stimmen NEIN-Stimmen: 50.746 Stimmen Stimmenthaltung: 18.393 Stimmen

7. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik hinsichtlich der Grundsätze für die Bezüge der Mitglieder des Vorstands sowie des Aufsichtsrats.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 311.356.618 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,44% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 311.356.618 JA-Stimmen: 308.502.199 Stimmen NEIN-Stimmen: 2.854.419 Stimmen Stimmenthaltung: 3.358.239 Stimmen

8. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2020

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 311.138.754 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,39% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 311.138.754 JA-Stimmen: 283.368.685 Stimmen NEIN-Stimmen: 27.770.069 Stimmen Stimmenthaltung: 3.577.115 Stimmen

9. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien zum Zweck des Wertpapierhandels.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 314.450.710 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,16% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 314.450.710 JA-Stimmen: 310.528.181 Stimmen NEIN-Stimmen: 3.922.529 Stimmen Stimmenthaltung: 265.159 Stimmen

10. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien zum Zweck der unentgeltlichen oder verbilligten Abgabe von Aktien an die Erste Mitarbeiterbeteiligung Privatstiftung, an deren Begünstigte, an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Vorstandsmitglieder der Erste Group Bank AG oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens oder eines sonstigen Unternehmens im Sinne von § 4d Abs. 5 Z 1 EStG.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 314.452.308 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,16% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 314.452.308 JA-Stimmen: 309.264.778 Stimmen NEIN-Stimmen: 5.187.530 Stimmen Stimmenthaltung: 263.561 Stimmen

11. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien ohne bestimmte Zweckbindung und unter Ausschluss des Handels in eigenen Aktien als Zweck des Erwerbs sowie die Ermächtigung des Vorstands, die rückerworbenen Aktien auch auf andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu veräußern, verbunden mit der Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats dabei das allgemeine Andienungsrecht und die allgemeine Kaufmöglichkeit der Aktionäre auszuschließen sowie die Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien einzuziehen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 314.296.820 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,13% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 314.296.820 JA-Stimmen: 309.287.218 Stimmen NEIN-Stimmen: 5.009.602 Stimmen Stimmenthaltung: 419.049 Stimmen

(Ende)

Aussender: Erste Group Bank AG Adresse: Am Belvedere 1, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Thomas Sommerauer / Gerald Krames Tel.: +43 (0)5 0100 - 17326 E-Mail: thomas.sommerauer@erstegroup.com Website: www.erstegroup.com

ISIN(s): AT0000652011 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien Weitere Handelsplätze: Bucharest Stock Exchange, Prague Stock Exchange

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1621442400202 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2021 12:40 ET (16:40 GMT)