Die chinesische Zentralbank hat ein Erdbeben bei den Kryptowährungen ausgelöst. Denn nachdem China das Transaktionsverbot bekräftigt hatte, brachen die Kurse von Bitcoin & Co. regelrecht ein. So fiel der Bitcoin am Nachmittag stellenweise deutlich über 20 Prozent und kostete zeitweise nur noch rund 30.000 US-Dollar. So wenig wie zuletzt zum Jahreswechsel. Zwar konnten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...