Blockchain gilt als Technologie mit einer großen disruptiven Kraft. Fälschungssicher, gefeit gegen Hackerangriffe, unbestechlich - eigentlich ein idealer Träger für Börsen und den Börsenhandel. "Was den Blockchains fehlt, ist Geschwindigkeit", sagt Dr. Dieter Falke, Geschäftsführer der Quant.Capital GmbH & Co. KG. "Die Technik ist viel Mal zu langsam für den Börsenhandel." Der Vorteil der Blockchains ist ihre verteilte, stabile und sichere Architektur. Dabei liegen nie alle Daten auf einem zentralen Rechner, sondern immer auf vielen Knoten in einem Netz. Diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...