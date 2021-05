Von den Corona-Tiefs konnte sich der Kurs einigermaßen lösen. Doch seit Anfang März befindet sich die Lufthansa-Aktie wieder im Sinkflug. Am heutigen Mittwochabend teil das Unternehmen mit, es werde Kuponzahlungen für eine Hybridanleihe vorerst stoppen. Sollten Anleger die Aktie nun lieber verkaufen?Betroffen sind die Kuponzahlungen für die 2015 emittierte Hybridanleihe (Laufzeit bis 2075). Der Stopp gilt für die Dauer der staatlichen Stabilisierungsmaßnahmen, also bis zur Rückzahlung der in Anspruch ...

