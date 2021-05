NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Sixt anlässlich der jüngst veröffentlichten detaillierten Quartalszahlen von 110 auf 118 Euro angehoben. Die Einstufung laute weiterhin "Hold", schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei dem Autovermieter verbessere sich aktuell die Geschäftsdynamik, allerdings bildeten die Markterwartungen diese Erholung bereits recht gut ab./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2021 / 14:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2021 / 14:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007231326

