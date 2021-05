Die Sektorrotation an den Börsenplätzen ist in vollem Gang. Fast Grower - darunter befinden sich viele Tech-Firmen - müssen steigende Zinsen fürchten, da ihre Gewinne zum großen Teil in der Zukunft liegen und abgezinst werden müssen. Dieser Vorgang schlägt sich negativ auf die aktuelle Unternehmensbewertung nieder.Stark gehypte Branchen wie Wasserstoff müssen der Überbewertung Tribut zollen und werden abverkauft. Die Angst vor steigender Inflation drückt auf die bisher äußerst positiven Konjunkturerwartungen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...