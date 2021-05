Sie lässt sich nicht beirren, aber das Timing hätte besser sein können: Cathie Wood hat mit Ark Invest auch diese Woche zig Millionen Dollar in die Aktien von Coinbase und Tesla gesteckt - noch vor dem großen Bitcoin-Kursrutsch am heutigen Mittwoch und den damit verbundenen Performance-Problemen bei Coinbase.Ark hat am Montag und Dienstag Anteile der Kryptowährungsbörse im Gesamtwert von mehr als 90 Millionen Dollar gekauft und seine Wette auf Coinbase damit verdoppelt, berichtet CNBC. Mit 3,2 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...