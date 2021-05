Republic Services (RSG): Outperformer der Entsorgungsbranche lädt zu Long Trade ein! >>> PULLBACK-SETUP <<<

Das Müllgeschäft booomt. Gute Zahlen bei Republic Services (RSG): in fünf aufeinanderfolgenden Quuartalen über den Erwartungen

Symbol: RSG ISIN: US7607591002

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Aktie des zweitgrößten US-Entsorgers legte im Halbjahresverlaufs rund 12 Prozent zu. Der aktuelle Pullback testete am Dienstag, nach rund zweieinhalb Monaten, erstmals wieder den 20er-EMA und bietet eine günstige Einstiegsgelegenhet für einen Long Trade.

Chart vom 10.05.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 108.19 EUR

Mein Expertenmeinung zu RSG:

Meinung: Republic Services verzeichnete in allen vier Quartalen des Jahres 2020 sowie im ersten Quartal 2021 eine besser als erwartete Ergebnisentwicklung. Das Unternehmensergebnis profitierte weiterhin von einer verbesserten betrieblichen Effizienz, höheren Preisen für recycelte Rohstoffe und niedrigeren Kraftstoffkosten.

Mögliches Setup: Wir orientieren uns an der letzten Tageskerze, platzieren den Trigger daüber und den Stopp Loss mit etwas Abstand darunter. Das Kursziel liegt beim Pivot-Hoch vom 10. Mai. Frische Quartalszahlen gibt es erst wieder am 4. August, so dasss wir den Trade im Erfolgsfall lange laufen lassen könnten.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in RSG.

Veröffentlichungsdatum: 19.05.2021

