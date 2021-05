Aragen Life Sciences ("Aragen"), vormals bekannt als GVK Biosciences, ein führendes Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organization, CRO), hat heute bekanntgegeben, dass Goldman Sachs, ein aktiver Investor in Indien, durch die Übernahme von Anteilen, die bisher ChrysCapital und anderen bestehenden Anteilseignern gehört hatten, eine signifikante Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen übernommen hat.

Aragen ist ein führender Anbieter von ausgelagerten Diensten bei der Entdeckung, Entwicklung und Herstellung sowohl auf Groß- als auch auf Kleinmolekülplattformen. Das Unternehmen bedient einen weltweiten Kundenstamm, der die USA, Europa und Japan umfasst. Aragen konnte ein starkes organisches Wachstum auf Grundlage umfassender Gebietssachkenntnis, guter internationaler Lieferfähigkeiten und Partnerschaften mit internationalen Biopharma- und Biotech-Kunden demonstrieren.

"Wir glauben, dass diese neue Investition zu diesem wichtigen Zeitpunkt in der Entwicklung unseres Unternehmens die enormen Chancen bekräftigt, die vor uns liegen. Dank der Zusammenarbeit mit Goldman Sachs befinden wir uns in einer guten Position, um die Möglichkeiten anzugehen, die wir in der Zukunft haben werden. Wir können so zu einem führenden internationalen Akteur mit umfangreichen Komplettlösungen für die Arzneimittelforschung und -entwicklung werden", sagte Manni Kantipudi, CEO von Aragen Life Sciences. "Seit mehr als fünf Jahren ist ChrysCapital ein bewährter Investmentpartner. Nach dem erfolgreichen Ausscheiden des Unternehmens freuen wir uns nun, eine neue Phase unserer anhaltenden Weiterentwicklung beginnen zu können."

"Aragen befindet sich in einer guten Position, um von diesem langanhaltenden Trend der verstärkten Auslagerung durch die Life-Sciences-Industrie zu profitieren. Wir haben eine klare Wertschöpfungsstrategie und freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit der Unternehmensleitung und den Anteilseignern von Aragen", sagte Rajat Sood, einer der Managing Directors bei Goldman Sachs Asset Management. "Goldman Sachs möchte aktiv investieren und namhafte, landesweit führende Akteure in Indien fördern, die Unternehmen von internationalem Maßstab aufbauen."

"Als erfahrener internationaler Investor in den Gesundheitssektor und in Indien freuen wir uns darauf, unser weltweites Netzwerk und unsere Erfahrung zu nutzen, um zur Erweiterung von Aragens Portfolio aus ausdifferenzierten Angeboten sowie der Kundenbasis des Unternehmens beizutragen und so das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen", sagte Michael Bruun, einer der Managing Directors bei Goldman Sachs Asset Management.

Raghav Ramdev, Managing Director von ChrysCapital, sagte: "Wir sind stolz darauf, dass wir beobachten konnten, wie Aragen zunächst Dienste bei der Entdeckung erbracht hat, dann gewachsen ist und skaliert hat und seine Tätigkeiten nun auf Entwicklung und Herstellung sowie auf Biologika erweitert hat. Das Unternehmen ist zu einem Branchenführer mit einer starken Basis aus innovativen Kunden geworden."

Goldman Sachs ist ein aktiver Investor in Indien und hat seit 2006 mehr als 3,6 Milliarden USD Kapital eingesetzt. Zu seinen bisherigen Investitionen in das indische Gesundheitswesen gehören Biocon Biologics, BPL Medical Technologies, CyteCare Hospitals, Max India und die Nova Medical Centers.

Jefferies, Dimensions und Shardul Amarchand Mangaldas Co haben das Unternehmen, die bestehenden Anteilseigner und ChrysCapital beraten. Trilegal, Herbert Smith Freehills und Deloitte haben Goldman Sachs beraten.

Über Aragen Life Sciences

Aragen Life Sciences Pvt Ltd ("Aragen") ist einer der Marktführer für Lösungen für Entdeckung, Entwicklung und Herstellung. Wir bieten ausdifferenzierte Lösungen für Auftragsforschungsinstitute (Contract Research Organizations, CROs) und Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (Contract Development and Manufacturing Organizations, CDMO) für kleine und große Moleküle an. Dafür sind wir an sieben Standorten in Indien und im Ausland präsent. Aragen beschäftigt weltweit über 3.000 Fachkräfte und betreut mehr als 450 Life-Sciences-Kunden bei Biotech- und kapitalkräftigen Unternehmen.

Über Goldman Sachs Asset Management

Goldman Sachs ist einer der weltweit führenden Anleger in alternative Investitionen. Wir haben über 30 Jahre Erfahrung und investieren in die volle Bandbreite von Alternativen: privates Beteiligungskapital, Wachstumskapital, Kredite, Immobilien, Infrastruktur, ESG und Absolute-Return-Strategien. Unsere Kunden greifen auf diese Lösungen über unsere direkten proprietären Strategien, individuelle strategische Partnerschaften und Programme mit offener Architektur zu. Unsere Teams für alternative Investitionen repräsentieren in 50 Büros auf der ganzen Welt über 1.000 Fachkräfte. Wir nutzen die Tiefe und Breite der globalen Beziehungen von Goldman Sachs zum Ermitteln von Investitionschancen und schöpfen dabei aus unseren firmenweiten Einblicken in Kapitalmärkte, unserer Branchenforschung und unseren Risikomanagementplattformen. Wir weiten diese Ressourcen auf die weltweit führenden Rentenpläne, Staatsfonds, Regierungen, Finanzanstalten, Schenkungen Stiftungen, Family-Offices und Einzelpersonen aus, für die wir alternative Investitionen in Höhe von über 350 Milliarden USD anlegen oder über diese informieren.

