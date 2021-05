Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 19 mai/May 2021) Victory Square Technologies Inc. has declared a special dividend on its common shares (the "Dividend"). The Dividend represents approximately 12.4% of Victory Square's holdings in GameOn Entertainment Technologies Inc. ("GameOn"). GameOn recently received conditional approval for listing on the Canadian Securities Exchange ("CSE") and is expected to commence trading in early June, subject to satisfying any outstanding listing requirements.

The Dividend will consist of approximately 2,000,000 common shares of GameOn. Victory Square shareholders of record as of the close of business on May 21, 2021 will be entitled to receive the Dividend at a rate of 20.74989 GameOn shares for each 1,000 Victory Square shares held (approximately 48 to 1 ratio). The Dividend ratio is based on 96,386,043 Victory Square shares outstanding as of the date hereof. No fractional GameOn shares will be issued as part of the Dividend. The shares of Victory Square will commence trading on an ex-dividend basis on May 20, 2021. The Dividend will be payable on May 27, 2021.

_________________________________

Victory Square Technologies Inc. a déclaré un dividende spécial sur ses actions ordinaires (le «dividende»). Le dividende représente environ 12,4% des avoirs de Victory Square dans GameOn Entertainment Technologies Inc. («GameOn»). GameOn a récemment reçu une approbation conditionnelle pour l'inscription à la Bourse canadienne des valeurs mobilières («CSE») et devrait commencer ses activités au début de juin, sous réserve du respect des exigences d'inscription en suspens.

Le dividende sera composé d'environ 2 000 000 d'actions ordinaires de GameOn. Les actionnaires inscrits de Victory Square à la fermeture des bureaux le 21 mai 2021 auront le droit de recevoir le dividende au taux de 20,74989 actions GameOn pour chaque tranche de 1000 actions Victory Square détenues (ratio d'environ 48 pour 1). Le ratio de dividende est basé sur 96 386 043 actions Victory Square en circulation à la date des présentes. Aucune fraction d'action GameOn ne sera émise dans le cadre du dividende. Les actions de Victory Square commenceront à être négociées ex-dividende le 20 mai 2021. Le dividende sera payable le 27 mai 2021.

Symbol/Symbole : VST Ex-dividend Date/Date ex-dividende: Le 20 mai/May 2021 Record Date/Date d'enregistrement: Le 21 mai/May 2021 Payable Date/Date de paiement: Le 27 mai/May 2021

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com