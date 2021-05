Pasadena, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Die Ergebnisse sind in den Bewertungen! Um den massiven Erfolg seiner Apps zu feiern, gibt es bei iHerb eine 20 % Rabatt-Aktion. Im Monat Mai gibt es einmalig 20 % Rabatt auf jeden Einkauf in der iHerb-App mit dem Promo-Code SHOPAPP.Die App wurde zunächst als Reaktion auf die weltweiten Kundenwünsche nach bequemerem Einkaufen unterwegs entwickelt und 2013 eingeführt. Die einfach zu bedienende iHerb-App ist zum bevorzugten Einkaufsgerät der Kunden geworden und macht es ihnen einfach, alles zu finden, was sie unterwegs brauchen. Es hat konstant hohe Bewertungen und Rezensionen mit 67.000+ Bewertungen und einer 4,7-Sterne-Bewertung auf iOS und 166.000+ Bewertungen und einer 4,8-Sterne-Bewertung auf Android erhalten."Unsere Kunden engagieren sich immer mehr auf unseren mobilen Apps. iHerb verzeichnete im Jahr 2020 einen Zuwachs von 63 % auf mobilen Geräten, selbst wenn man zu Hause bleibt. Dieses starke Wachstum repräsentiert die positive Resonanz der Kunden auf die Verbesserungen, die wir in unserer App vorgenommen haben. Wir machen es einfacher, die richtigen Produkte zu entdecken und zu finden, in authentischen Kundenbewertungen zu stöbern und mit einem neuen, vereinfachten Checkout-Erlebnis in unserer App zu kaufen. Dies wird mit unseren kontinuierlichen Investitionen kombiniert, um die allgemeine Geschwindigkeit und Lokalisierung zu verbessern und ein personalisierteres Einkaufserlebnis für Kunden auf der ganzen Welt zu bieten", sagte BT Bitarafan, CTO bei iHerb.In jüngster Zeit hat das iHerb-Team fleißig an der Neugestaltung des Benutzererlebnisses gearbeitet, indem es die Suche und das Entdeckungserlebnis sowie den Einkaufswagen und die Kaufabwicklung optimiert hat. Und dank der Verbesserungen an der Performance ist die App nun zu 99 % absturzfrei. Da iHerb an Kunden in 150 Ländern liefert, wurden die Versandoptionen und die lokalisierte Bezahlung verbessert, einschließlich der Integration von Global Air Locker und Pony Express für Lieferungen in Russland und einer reibungsloseren Transaktionserfahrung mit Alipay und Apple Pay. Die Benachrichtigungen wurden um Funktionen wie Nachfüllerinnerungen und "Wieder auf Lager"-Benachrichtigungen erweitert.Laden Sie die iHerb-App für iOS hier herunter.Laden Sie die iHerb-App für Android hier herunter.Informationen zu iHerb: iHerb ist einer der größten US-amerikanischen E-Commerce-Händler, der 30.000 Produkte von 1.200 Top-Marken an Millionen von Kunden auf der ganzen Welt anbietet. iHerb versendet direkt aus GMP-zertifizierten, hochmodernen klimatisierten Lagern an Kunden in 188 Ländern und Territorien. Seit 1996 hat iHerb kontinuierlich Innovationen eingeführt, um Produkte von höchster Qualität zum bestmöglichen Preis und mit dem vorteilhaftesten Kundenerlebnis zu liefern. https://www.iherb.comVideo - https://www.youtube.com/watch?v=bq3nvcb7wTcPressekontakt:press@iherb.comOriginal-Content von: iHerb, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147404/4919549