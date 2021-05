Tesla-Chef Elon Musk hat in den vergangenen Monaten für kräftigen Wirbel an den Kryptomärkten gesorgt. Dass er beim Thema Bitcoin-Zahlungen für Tesla-Fahrzeuge kürzlich aus Umweltgründen einen Rückzieher gemacht hat, kam am Markt alles andere als gut an. Auch Starinvestorin Cathie Wood kann den Grund für diese Entscheidung nicht nachvollziehen.? Musks Umweltbedenken bei BTC werden von ARK Invest nicht geteilt ? Investmentgesellschaft sieht sogar positive Folge von BTC-Mining? Cathie Wood ...

Den vollständigen Artikel lesen ...