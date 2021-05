Tianjin, China (ots/PRNewswire) - Der fünfte World Intelligence Congress (WIC) wird vom 20. bis 23. Mai in der nordchinesischen Hafenstadt Tianjin stattfinden. Der diesjährige Kongress konzentriert sich auf die neue Ära der Intelligenz: Ermächtigung zu neuer Entwicklung und Förderung neuer Muster, so die Werbeabteilung der Stadt Tianjin.



Die WIC 2021 soll eine noch hochwertigere, internationalere und professionellere Veranstaltung werden. In der Vorbereitungsphase hat das Organisationskomitee hochkarätige Institutionen, Fachleute und Unternehmen eingeladen. Außerdem werden berühmte Experten und Gelehrte wie Nobelpreisträger, Turing-Preisträger und Akademiker auf dem Gebiet der intelligenten Wissenschaft und Technologie sowie Unternehmer führender intelligenter Technologieunternehmen wie Fortune Global 500 zum Kongress eingeladen.



Um den Kongress noch professioneller zu gestalten, wird in Zusammenarbeit mit der Peking Universität ein Forum für Universitätspräsidenten abgehalten, zu dem Präsidenten und Dekane von Weltklasse-Universitäten zu Diskussionen eingeladen werden. Gleichzeitig wird es mit staatlichen Institutionen wie dem China Center for Information Industry Development, der China Academy of Information and Communications Technology und dem Science and Technology Communication Center der China Association for Science and Technology zusammenarbeiten und sie einladen, aktuelle Forschungsergebnisse und Berichte zu veröffentlichen sowie hochkarätige Foren und andere Aktivitäten zu veranstalten.



In diesem Jahr werden weitere Aktivitäten im Zusammenhang mit der Anwendung von Smart Scenes stattfinden. Die Konferenz wird eine Reihe von Online- und Offline-Aktivitäten wie Konferenzen, Ausstellungen, Wettbewerbe, intelligente Erlebnisse und interaktiven Austausch durchführen und so eine umfassende internationale Plattform mit Konferenzen, Ausstellungen, Wettbewerben und intelligenten Erlebnissen bilden.



