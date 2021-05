Chongqing, China (ots/PRNewswire) - Ein Nachrichtenbericht von iChongqing:Die dritte Western International Conference Fair for Investment and Trade (WCIFIT) wird vom 20. bis 23. Mai im Chongqing International Expo Center stattfinden. Basierend auf dem Thema "Going West" und "Deliberating the Future" wurden eine Reihe von Veranstaltungen wie Konferenzen, Ausstellungen, Wettbewerbe und Diskussionen organisiert.Highlights der KonferenzDie Eröffnungszeremonie des WCIFIT findet am 21. Mai statt, das 2021 CCI-New International Land-Sea Trade Corridor International Cooperation Forum und die Asian-Enterprise of Tomorrow Conference finden am selben Tag statt.Als eine wichtige Veranstaltung des WCIFIT wird das 2021 Asia Enterprise of Tomorrow asiatisches Wissen zusammenbringen, indem es Gäste einlädt, an dem Seminar teilzunehmen und ihre internationalen Perspektiven zu teilen. Zu den Gästen gehören Politiker aus asiatischen Ländern, Leiter von Fortune-500-Unternehmen, berühmte Unternehmer und etwa 200 Gäste aus dem Bereich der Wissenschaft und der Medien.Lee Nak-yon, der ehemalige Premierminister von Südkorea, Wang Shi, der Gründer und Vorsitzende von China Vanke Co., Ltd, und Li Lei, der Vizepräsident der Saudi Basic Industry Corporation, werden auf dem Treffen Grundsatzreden halten.Außerdem werden andere Gäste aus professionellen Bereichen ihre Meinungen über die Entwicklung asiatischer Unternehmen in Bezug auf fünf Themen teilen, darunter Herausforderungen und Chancen der asiatischen Entwicklung und Chongqings Potenzial als internationaler Logistik-Hub, etc.Thematische AusstellungenDie Ausstellung wird acht Hallen mit einer Fläche von 110.000 Quadratmetern umfassen. Kolumbien, Indonesien und Vietnam sind als Gastländer eingeladen worden.Der Internationale Pavillon wird zwei Ausstellungsbereiche für internationale Kooperationen und multinationale Fortune-500-Unternehmen haben. Die Internationale Kooperationsausstellung folgt dem New International Land-Sea Trade Corridor in Westchina und dem Belt and Road-Konzept und ist einem Vier-Richtungs-Layout nachempfunden, das die Integration und Konvergenz des multimodalen Verkehrs symbolisiert.Im "Famous Enterprise Pavilion" werden zahlreiche staatliche und private Unternehmen ihre neuen Technologien, Produkte und Anwendungen vorstellen.Zu den auffälligen Namen gehören die Suez Group, Hyundai, Ford Motor, COFCO, China Merchants Group und viele andere in- und ausländische Spitzenunternehmen.Eine bedeutende PlattformWCIFIT (https://www.ichongqing.info/2021/05/10/wcifit-experts-to-discuss-development-of-healthcare-industry/) ist bereits zu einem entscheidenden Fenster für China geworden, um sich der Außenwelt zu zeigen, zu einer wesentlichen Plattform, die die Entwicklung und Öffnung der Städte im Landesinneren anführt und zu einem wichtigen Träger, um eine neue Runde der Öffnung Westchinas auf hohem Niveau anzuregen.Für weitere Informationen: https://www.ichongqing.info/special/the-3rd-western-china-international-fair-for-investment-and-trade/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1513739/20210519154920.jpgPressekontakt:Cao Xiangyi+8617830576785Original-Content von: iChongqing, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132876/4919556