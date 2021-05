Der TAITRA (Taiwan External Trade and Development Council) gab heute bekannt, dass NVIDIA auf der COMPUTEX 2021 Hybrid eine Keynote mit dem Titel "Die transformative Kraft des beschleunigten Computing, vom Gaming bis zum Unternehmensrechenzentrum" halten wird.

Jeff Fisher, Senior Vice President des Geschäftsbereichs GeForce von NVIDIA, wird am 1. Juni um 13 Uhr taiwanesischer Zeit einen Vortrag darüber halten, welche gewaltigen Möglichkeiten das PC-Gaming mit GeForce für das Ökosystem in Taiwan darstellt.

Manuvir Das, Head of Enterprise Computing von NVIDIA, wird anschließend "Die künftige Demokratisierung der KI" thematisieren. Er wird drei Veränderungen als Treiber dieses Trends aufzeigen und erklären, wie Unternehmen diese gezielt für ihren künftigen Erfolg nutzen können.

"Die meisten von uns, oder sogar wir alle, kennen NVIDIA, das Unternehmen, das den Grafikprozessor erfunden hat und dessen Name für PC-Spiele steht. Überdies ist NVIDIA führend in der KI-Branche, wobei die GPU und das beschleunigte Computing Innovationen voranbringen, die Branchen auf der ganzen Welt grundlegend verändern. Die Keynote des Unternehmens ist hochaktuell und wird den Teilnehmern der COMPUTEX einen wertvollen Einblick darüber geben, wie diese Technologien in den nächsten Jahren die Welt formen und zu mehr Erfolg führen werden", sagte James Huang, Chairman des TAITRA, dem Veranstalter der COMPUTEX.

Um die Verbindung der weltweiten Tech-Branche aufrechtzuerhalten, sorgt die COMPUTEX mit der neuen COMPUTEX 2021 Hybrid für ein außergewöhnliches Erlebnis. Die Keynotes und Foren werden dieses Jahr live und digital auf der Plattform COMPUTEXVirtual stattfinden.

NVIDIA bietet Einblicke auch auf dem COMPUTEX Forum

Neben der Keynote wird NVIDIA auch Vorträge auf dem COMPUTEX Forum halten.

Jerry Chen, Head of Global Business Development for Manufacturing Industrials von NVIDIA, referiert auf dem AIoT Forum am 2. Juni von 11 bis 11.30 Uhr über "Das Versprechen der digitalen Transformation: Wie KI-unterstützte industrielle Systeme die Herausforderungen meistern".

Richard Kerris, Head of Worldwide Developer Relations und General Manager von NVIDIA Omniverse, thematisiert in seinem Vortrag "Das Metaversum kommt: NVIDIA Omniverse und eine Zukunft der gemeinsamen Welten" und erörtert die Revolution bei der virtuellen Zusammenarbeit und Simulation auf dem Tomorrow Tech Forum am 3. Juni von 14.30 bis 15 Uhr.

Und Ali Kani, Vice President und General Manager of Automotive von NVIDIA, spricht am 1. Juni von 11 bis 11.15 Uhr in der Semicon Session des Future Car Forums über "Transformation der Transportbranche mit KI".

Das Programm zu den Keynotes und dem Forum der COMPUTEX wird regelmäßig aktualisiert, sobald weitere Redner bekannt gegeben werden. Weitere Informationen über die Messe finden Sie auf der offiziellen COMPUTEX-Website unter https://www.computextaipei.com.tw/en/index.html und den Youtube-Kanälen der COMPUTEX. Auf der Website von NVIDIA und den YouTube-Kanälen von NVIDIA finden Sie weitere Neuigkeiten zu den Keynotes.

Über COMPUTEX TAIPEI (auch COMPUTEX):

Die im Jahr 1981 ins Leben gerufene COMPUTEX ist eine der weltweit führenden Messen für IKT, IoT und Start-ups mit einer kompletten Lieferkette und IoT-Ökosystemen. Die COMPUTEX wird gemeinsam vom Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) und der Taipei Computer Association (TCA) veranstaltet. Basierend auf Taiwans kompletten IKT-Clustern deckt die COMPUTEX das gesamte Spektrum der IKT-Branche ab, von etablierten Marken bis hin zu Start-ups und von der IKT-Lieferkette bis hin zu IoT-Ökosystemen. Seine starken FuE-Kompetenzen, großen Herstellungskapazitäten und der gute Schutz geistiger Eigentumsrechte machen Taiwan zu einem strategischen Ziel für ausländische Unternehmen und Investoren, die nach Partnern in den globalen Technologie-Ökosystemen suchen. Folgen Sie der COMPUTEX auf ihrer Website unter www.computextaipei.com.tw und Twitter @computex_taipei mit dem Hashtag COMPUTEX.

Über COMPUTEX 2021 Hybrid

Als Technologie-Pionier hat die COMPUTEX eine Vorreiterrolle bei der Bewältigung der digitalen Transformation übernommen. In diesem Jahr startet die COMPUTEX die "COMPUTEX 2021 Hybrid". Der Veranstalter, der Taiwan External Trade Development Council (TAITRA), etabliert die COMPUTEX mithilfe von in der Messe neu eingeführten KI-Computing-Funktionen als globales Modell und möchte mit der Präsentation der Online-Plattform COMPUTEXVirtual ein außergewöhnliches Messeerlebnis bieten.

Über TAITRA

Der 1970 ins Leben gerufene TAITRA ist die führende Non-Profit-Handelsförderungsorganisation in Taiwan. Von Regierung und Industrieverbänden getragen, unterstützt TAITRA Firmen beim Ausbau ihrer weltweiten Reichweite. TAITRA mit Hauptsitz in Taipeh beschäftigt ein Team von 1.300 Spezialisten und unterhält fünf lokale Niederlassungen in Taoyuan, Hsinchu, Taichung, Tainan und Kaohsiung sowie 63 Auslandsniederlassungen. Zusammen mit dem Taipei World Trade Center (TWTC) und dem Taiwan Trade Center (TTC) hat TAITRA ein weltweites Netzwerk zur Förderung des Welthandels gebildet.

