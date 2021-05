DJ Deutsche Telekom will Wachstumstempo bis 2024 steigern

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Telekom will das Wachstumstempo in den kommenden Jahren steigern und die Aktionäre weiterhin an der Entwicklung beteiligen. Das durchschnittliche jährliche Wachstum des bereinigten operativen Gewinns ohne Leasingaufwendungen (EBITDA AL) soll 3 bis 5 Prozent bis 2024 betragen, stellte der DAX-Konzern anlässlich des Kapitalmarkttages in Aussicht. Der Umsatz soll durchschnittlich um 1 bis 2 Prozent wachsen. Der Free Cashflow AL soll 2024 mehr als 18 Milliarden Euro erreichen nach 6,3 Milliarden im abgelaufenen Jahr.

"Wir wollen die starke Entwicklung der vergangenen Jahre noch übertreffen und den Konzern mit nachhaltigem Wachstum in die Zukunft führen", sagte Telekom-CEO Tim Höttges laut Mitteilung.

Die Aktionäre sollen am Erfolg teilhaben: Richtschnur für die Dividende bleibe das bereinigte Ergebnis je Aktie. Dieser Wert soll von 1,20 Euro im vergangenen Jahr bis 2024 auf mehr als 1,75 Euro steigen. Vorbehaltlich der erforderlichen Gremienbeschlüsse sollen 40 bis 60 Prozent des Ergebnisses je Aktie ausgeschüttet werden. Als Untergrenze für die Dividende gelte weiterhin 60 Cent je Aktie.

