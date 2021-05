The following instruments on XETRA do have their first trading 20.05.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.05.2021Aktien1 GB00BNG2VN02 Bould Opportunities PLC2 NO0010939804 Ecit A.S.3 SE0015988134 Frill Holding AB4 US3845561063 Graham Corp.5 KYG4406A1287 Hedosophia European Growth6 BMG4600H1198 Hopson Development Holdings Ltd.7 DK0061536828 IMPERO A/S8 ES0105546008 Linea Directa Aseguradora S.A.9 NO0010969108 Norsk Titanium AS10 SE0015962345 Smart Wires Technology Ltd.11 IT0005366601 Antares Vision S.p.A.12 US05277E1047 Auto Trader Group PLC13 NO0010950249 Bergen Carbon Solutions AS14 US1021171087 Bouygues S.A.15 US30259W1045 FG Financial Group Inc.16 US33830T1034 Five Star Bancorp17 US44959T1051 IGO Ltd.18 GB00BF781319 Schroder BSC Social Impact Trust PLC19 SE0015987946 SyntheticMRAnleihen/ETF1 XS2346207892 American Tower Corp.2 XS2290377733 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)3 XS2263044286 China Development Bank4 XS2339967932 Dua Capital Ltd.5 XS2337336445 Pegasus Hava Tasimaciligi A.S.6 CH1113135151 Thurgauer Kantonalbank7 US00914AAM45 Air Lease Corp.8 XS2346208197 American Tower Corp.9 XS2339399946 Andorra10 US12592BAM63 CNH Industrial Capital LLC11 XS2335148024 Constellium SE12 XS2345981802 Credit Suisse AG [London Branch]13 XS2345982362 Credit Suisse AG [London Branch]14 XS2345050251 Dana Financing Luxembourg S.a.r.l.15 US404280CS68 HSBC Holdings PLC16 US404280CT42 HSBC Holdings PLC17 AU3CB0276160 International Finance Corp.18 USG6S94TAG83 National Australia Bank Ltd.19 US907818FT00 Union Pacific Corp.20 US907818FV55 Union Pacific Corp.21 XS2345845882 United Overseas Bank Ltd.22 XS2338173680 Abu Dhabi Ports Company PJSC23 XS2342057143 Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC24 XS2331713102 China Construction Bank Corp. [HongKong Branch]25 XS2331713011 China Construction Bank Corp. [HongKong Branch]26 XS2343565698 Deutsche Bahn Finance GmbH27 XS2337152982 Dua Capital Ltd.28 USG3065HAB71 ENN Clean Energy International Investment Ltd.29 XS2345827120 Erste Abwicklungsanstalt30 EU000A3KRJQ6 Europäische Union31 EU000A3KRJR4 Europäische Union32 XS2330932620 Incheon International Airport Corp.33 US47109LAE48 Japan International Cooperation Agency34 USY4S71YAA27 JSW Hydro Energy Ltd.35 US50050HAP10 Kookmin Bank36 XS2335988957 NATS [En Route] PLC37 XS2335989682 NATS [En Route] PLC38 XS2248458395 OQ SAOC39 DE000A3E5S42 PCC SE40 XS2340901607 PT Sarana Multi Infrastruktur [Persero]41 XS2344385815 Ryanair DAC42 XS2346224806 SBB Treasury Oyj43 XS2330272944 Uzauto Motors JSC44 XS2346206902 American Tower Corp.45 XS2345315142 Balder Finland Oyj46 XS2346253730 Caixabank S.A.47 XS2345876333 Kreditanstalt für Wiederaufbau48 DE000HLB23B5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale49 US907818FU72 Union Pacific Corp.50 DE000A0Q4R69 iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)