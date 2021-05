Seit Monaten warten die Investoren gespannt darauf, dass ihre Portfoliowerte purzeln. Die Aktien sind seit Monaten weitgehend überbewertet und viele glauben, dass die Bedingungen reif für einen baldigen Crash an der Börse sind. In diesem Zusammenhang gibt es eine solide Chance, dass die Aktienwerte noch vor dem Ende des Monats Mai abstürzen könnten. Natürlich ist es ohne eine Kristallkugel unmöglich vorherzusagen, wann der nächste Crash an der Börse stattfinden wird. Aber es ist wichtig, jederzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...