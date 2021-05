Die Märkte waren letzte Woche frenetisch. Viele Investoren fühlen sich durch die Aktienkursbewegungen zunehmend hibbelig. Niemand weiß, wie sich die Börse in Zukunft entwickeln wird. Aber ich habe einen Plan, wie ich auf einen Crash an der Börse reagiere, wann auch immer er kommen mag. Hier sind die wichtigsten Elemente meines Crash-Plans. Sei vorbereitet Wenn ein Crash an der Börse kommt, möchte ich vielleicht mehr Geld investieren. Aber das Zeitfenster zum Handeln kann kurz sein. Im März letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...