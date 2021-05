Exzerpt: Cisco warnt vor sinkenden Gewinnen im laufenden Quartal, Bayer überzeugt den Richter nicht und Bertrandt dümpelt auf niedrigerem Niveau.Der Handel in Asien bleibt uneinheitlich. Der Aktienhandel in China findet keinen neuen Trend und schwankt zwischen Gewinnen und Verlusten im Vergleich zum Vortag. Tokio behauptet sich, aber Seoul und Taiwan notieren im Minus. Auch der Terminmarkt gibt keine eindeutige Indikation ab. Der DAX-Future holt zwar nach und liegt vor Eröffnung der europäischen Vorbörse 0,37 % im Plus bei 15.209 Punkten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...