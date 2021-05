DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der US-Netzwerk-Spezialist Cisco Systems hat zwar in seinem dritten Geschäftsquartal 2020/21 mehr umgesetzt als erwartet, allerdings mit seinem Gewinnausblick für das laufende Quartal enttäuscht. Inmitten einer regen Nachfrage muss Cisco seinen Zulieferern wegen der weltweiten Chipknappheit mehr bezahlen. Der Umsatz für das vergangene Quartal stieg um 7 Prozent auf 12,8 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn legte auf 2,86 von 2,77 Milliarden Dollar zu. Je Aktie lag der bereinigte Gewinn bei 0,83 Dollar. Cisco hatte 0,80 bis 0,82 Dollar in Aussicht gestellt, beim Umsatz ein Anstieg um 3,5 bis 5,5 Prozent. Analysten hatten einen Gewinn von 0,82 Dollar bei einem Umsatz von 12,57 Milliarden Dollar geschätzt.Für das vierte Quartal erwartet Cisco einen Gewinn von 0,81 bis 0,83 Dollar je Aktie bei einem Umsatzanstieg von 6 bis 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, was dann Einnahmen einer Spanne von 12,88 bis 13,13 Milliarden Dollar entspräche. Analysten schätzten bislang 0,85 Dollar bzw 12,85 Milliarden Dollar.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

- US/Oatly Group AB, Erstnotiz an der Nasdaq

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Philadelphia-Fed-Index Mai PROGNOSE: 40,5 zuvor: 50,2 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 452.000 zuvor: 473.000 16:00 Index der Frühindikatoren April PROGNOSE: +1,4% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Indikation 4.115,75 +0,09% Nasdaq-100-Indikation 13.227,00 +0,03% Nikkei-225 28.140,89 +0,34% Hang-Seng-Index 28.376,79 -0,76% Kospi 2.996,11 -5,58% Shanghai-Composite 3.503,13 -0,22% S&P/ASX 200 7.009,00 +1,12%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Sorgen vor einer strafferen US-Geldpolitik (Tapering) bremsen leicht, nachdem aus dem am Vorabend veröffentlichten Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung hervorgeht, dass die Notenbanker bei einer weiteren Erholung die Tür für eine Tapering-Debatte öffnen würden. In Tokio hält der festere Dollar den Index in der Nähe des Vortagsniveaus. In der gesamten Region gehören Aktien aus dem Stahl- und Rohstoffsektor zu den Verlierern. In Seoul geben Posco und Hyundai Steel jeweils um über 3 Prozent nach, in Tokio Sumitomo Metal Mining und Nippon Steel ebenso. Hintergrund ist laut Marktbeobachtern, dass Peking signalisiert habe, gegen zu starke Preisanstiege vorgehen zu wollen. In China sind darauf die Eisenerzpreise stark unter Druck geraten. In Sydney geben BHP um 1,4 und Rio Tinto um 0,9 Prozent nach, die Aktie des Eisenerzförderers Fortescue liegt nur ganz knapp im Minus. Nufarm reagieren derweil mit einem Plus von 2,7 Prozent darauf, dass das Agrarchemieunternehmen im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt ist.

US-NACHBÖRSE

Mit einem Kursminus von über 5 Prozent reagierten Cisco Systems auf einen enttäuschend ausgefallenen Gewinnausblick. Synopsys berichtete dagegen eine nahezu Verdopplung des Gewinns im jüngsten Quartal, worauf die Aktie um knapp 2 Prozent zulegte. Gewinn wie auch Umsatz des Softwareanbieters fielen besser als prognostiziert aus. Schlecht kamen dagegen die Geschäftszahlen des Schuh- und Accessoirverkäufers Shoe Carnival (-7,2%) an. Ähnlich wie bei Cisco machten Marktteilnehmer den Ausblick als Makel aus. L Brands gaben um 1,7 Prozent nach. Der Bekleidungskonzern schrieb anders als im Vorjahresquartal wieder schwarze Zahlen und konnte zudem den Umsatz deutlich steigern.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.896,04 -0,48 -164,62 10,75 S&P-500 4.115,68 -0,29 -12,15 9,57 Nasdaq-Comp. 13.299,74 -0,03 -3,90 3,19 Nasdaq-100 13.237,91 0,15 20,23 2,71 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 988 Mio 928 Mio Gewinner 1.170 1.524 Verlierer 2.137 1.795 unverändert 141 150

Etwas leichter - Die Sorge vor einer weiter steigenden Inflation und die Befürchtung, die US-Notenbank könnte früher als geplant ihre Geldpolitik straffen, belastete weiter, wenn auch weniger stark als vor kurzem noch. Wie aus dem Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung hervorging, haben einige Währungshüter die Auffassung vertreten, man müsse über einen Plan für ein Zurückfahren der Anleihekäufe (Tapering) diskutieren, wenn sich die Wirtschaft weiter stark erholen sollte. Der US-Einzelhändler Target (+6,1%) übertraf mit den Quartalszahlen die Markterwartungen. Auch die auf Heimwerkerartikel spezialisierte Lowe's schlug mit den Quartalszahlen die Prognosen geschlagen und erhöhte den Ausblick. Die Aktie verlor dennoch 1,1 Prozent. Beobachter sprachen von Gewinnmitnahmen. Für Take-Two Interactive ging es 7,0 Prozent aufwärts, nachdem der Herausgeber von Computerspielen mit den Quartalszahlen die Markterwartungen deutlich übertroffen hatte.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,16 0,4 0,15 4,0 5 Jahre 0,86 4,4 0,82 50,1 7 Jahre 1,33 4,3 1,28 67,8 10 Jahre 1,67 3,7 1,64 75,7 30 Jahre 2,38 1,8 2,36 73,2

Die Renditen der US-Staatsanleihen reagierten mit Aufschlägen auf das Fed-Protokoll. Die Rendite 10-jähriger Papiere erhöhte sich um 3,7 Basispunkte auf 1,67 Prozent. Das bisherige Jahreshoch liegt bei 1,73 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10:36 % YTD EUR/USD 1,2179 +0,0% 1,2177 1,2215 -0,3% EUR/JPY 132,96 +0,0% 132,95 133,24 +5,4% EUR/GBP 0,8629 +0,0% 0,8626 0,8617 -3,4% GBP/USD 1,4117 +0,0% 1,4116 1,4179 +3,2% USD/JPY 109,16 -0,0% 109,20 109,06 +5,7% USD/KRW 1132,28 +0,1% 1131,46 1129,95 +4,3% USD/CNY 6,4414 +0,1% 6,4350 6,4373 -1,3% USD/CNH 6,4401 +0,0% 6,4399 6,4362 -1,0% USD/HKD 7,7642 -0,0% 7,7647 7,7645 +0,2% AUD/USD 0,7749 +0,3% 0,7723 0,7753 +0,6% NZD/USD 0,7182 +0,1% 0,7243 0,7204 -0,0% Bitcoin BTC/USD 39.972,26 +2,7% 38.905,76 40.211,75 +37,6%

Der Dollar legte mit der Veröffentlichung des Fed-Protokolls und der Aussicht auf geldpolitische Straffungen zu. Der Dollar-Index gewann 0,5 Prozent. Der Euro fiel unter die Marke von 1,22 Dollar zurück, nachdem er diese am Dienstag erstmals seit Ende Februar überwunden hatte.

Der Bitcoin stürzte erneut ab im Tagestief sogar bis auf knapp unter 30.000 Dollar - den niedrigsten Stand seit Februar. Zu Handelsschluss lag er wieder massiv erholt knapp unter der Marke von 40.000 Dollar. Marktteilnehmer verwiesen als Auslöser der Kursturbulenzen auf China, wo Unternehmen mit einem Bann belegt wurden, wenn sie den Handel mit Kryptowährungen anbieten.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,73 63,36 +0,6% 0,37 +31,1% Brent/ICE 66,92 66,66 +0,4% 0,26 +30,2%

Die Ölpreise gaben deutlich nach um bis zu 3 Prozent. Belastend wirkte weiter, dass es Fortschritte geben soll bei den Verhandlungen mit dem Iran über eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit den USA. Im Erfolgsfall dürfte der Iran wieder stärker als Ölanbieter auf dem internationalen Markt auftreten. Für einen weiteren Schub nach unten sorgten die offiziellen Daten zu den US-Rohöllagerbeständen. Diese zeigten einen Anstieg.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.874,59 1.869,50 +0,3% +5,09 -1,2% Silber (Spot) 27,80 27,78 +0,1% +0,03 +5,3% Platin (Spot) 1.203,03 1.194,50 +0,7% +8,53 +12,4% Kupfer-Future 4,61 4,58 +0,6% +0,03 +30,8%

Der Goldpreis notierte mit den gestiegenen Inflationssorgen zeitweise auf dem höchsten Stand seit Januar, kam aber mit dem anziehenden Dollar aber wieder zurück und notierte schließlich auf Vortagesniveau.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

GELDPOLITIK USA

Einige US-Währungshüter haben bei der Ratssitzung am 27. und 28. April die Auffassung vertreten, dass bei einer der anstehenden Sitzung damit begonnen werde könnte, über einen Plan für ein Zurückfahren der Anleihekäufe (Tapering) zu diskutieren. Voraussetzung dafür sei jedoch, dass sich die Wirtschaft weiterhin entsprechend stark erhole, wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorgeht. Außerdem solle demnach der Markt mit großem zeitlichen Vorlauf auf ein Tapering vorbereitet werden.

IRAN

