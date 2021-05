Mit ehrgeizigen Zielen will die Deutsche Telekom in den kommenden Jahren einen Gang hochschalten. Im frühen Handel kommen die Aussagen auf dem Kapitalmarkttag in Bonn gut an. Die Aktie erholt sich vom jüngsten Rücksetzer und führt den DAX an. Der Ausbruch über das neue Mehrjahreshoch bleibt das Ziel.Der Umsatz soll bis 2024 jährlich um ein bis zwei Prozent zulegen, teilte die Telekom mit. Das bereinigte EBITDA AL (After Leasing) solle pro Jahr durchschnittlich um drei bis fünf Prozent steigen. "Wir ...

