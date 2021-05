Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX scheint den Schwankungen der letzten Wochen treu zu bleiben. Am Dienstag markierte er ein neues Allzeithoch von 15.538 Punkten. Im Tagesverlauf gab der DAX die Gewinne dann wieder ab. Gestern geriet der deutsche Leitindex sogar unter die Marke von 15.200 Punkten. Heute startet der DAX mit grünen Vorzeichen in den Handelstag. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:00 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.