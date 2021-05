Der Kurs des Euro hat am Donnerstag im frühen Handel gegen den US-Dollar etwas höher tendiert. Gegen 8.30 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung im Bereich von 1,2196 Dollar und damit etwas höher als am Vorabend bei 1,2160 Dollar.Der Euro hat zum US-Dollar seine Kursgewinne zunächst weiter ausbauen können, was unter anderem mit dem weiter rückläufigen US-Zinsvorteil zu begründen ist, schreiben die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...