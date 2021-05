Für den heimischen Markt ging es gestern nach unten, das Minus von 1,4% für den ATX war im Rahmen der gesamteuropäischen Entwicklung. Vor allem im Späthandel wurden die Abschläge im Zuge der schwächeren Eröffnung an der Wall Street noch einmal ausgeweitet. Im Blickpunkt des Geschehens standen am gestrigen Handelstag Ergebnisvorlagen einiger heimischer Unternehmen. Semperit berichtete einen Umsatzsprung in der Medizinsparte von 148,9 Prozent, durch die Erholung in der Industrie konnte dadurch ein Gewinn in Millionenhöhe erzielt werden, allgemein übertraf das Ergebnis die Erwartungen, nach Kursgewinnen im Frühhandel musste die Aktie dann aber nachgeben und endete mit einem Minus von 3,2%. Auch die Ergebnisse von Schoeller-Bleckmann wurden ...

