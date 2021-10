Mit neuen Destinationen und Frequenzaufstockungen am mit Abstand größten Flughafen Österreichs in Wien-Schwechat steigt das Angebot immerhin wieder auf fast 90 Prozent des Vorkrisenniveaus. "Der neue Winterflugplan stimmt vorsichtig optimistisch", so Flughafen Wien-Vorstand Julian Jäger am Freitag in einer Aussendung. Dieser gilt von übermorgen bis Ende März 2022. Am Vienna Airport wird es wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...