HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Home24 nach Quartalszahlen von 35 auf 33 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Analystin Catharina Claes attestierte dem Online-Versandhändler für Möbel, Gartenmöbel und Wohnaccessoires in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen starken Jahresauftakt. Das Umsatzwachstum sei das stärkste der vergangenen sechs Jahre. Das niedrigere Kursziel basiere derweil auf einer Neubewertung des nächsten Kontrahenten Wayfair./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2021 / 05:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A14KEB5

