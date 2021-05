Beim Blick auf den Kurszettel sieht es für E.on-Anleger am Donnerstag nicht gut aus. Mit einem Minus von knapp vier Prozent ist der Versorger der schwächste Wert im DAX und gibt einen Teil der jüngsten Gewinne wieder ab. Panik ist deshalb aber nicht angesagt, der Kursabschlag hat einen einfachen Grund.Nach der Hauptversammlung am Mittwoch wird die E.on-Aktie heute ex-Dividende gehandelt. 47 Cent je Aktie werden an die Anleger ausgeschüttet. Auf Basis des gestrigen Schlusskurses entspricht dies einer ...

