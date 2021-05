Unterföhring (ots) - 20. Mai 2021. Stark am Mittwochabend: Das Finale von "5 Senses for Love - Heirate dein Blind Date" erzielte sehr gute 10,0 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) und sicherte sich damit den Prime-Time-Sieg. Sabrina (28, SH) und Mehmet (29, BW) krönten das Finale mit einer romantischen Hochzeit: Sie sagten "Ja" zueinander.Bereits am Morgen überzeugte das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" mit überragenden 22,4 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) und holte damit den Jahresbestwert und den stärksten Wert seit über elf Jahren.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; erstellt: 20.05.2021 (vorläufig gewichtet: 19.05.2021)Pressekontakt:Dagmar BrandauCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 2185email: dagmar.brandau@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4919701