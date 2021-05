Der amerikanische Finanzdienstleister State Street Corp. (ISIN: US8574771031, NYSE: STT) wird am 12. Juli 2021 eine Dividende von 52 US-Cents für das zweite Quartal an die Investoren ausschütten (Record day ist der 1. Juli 2021), wie am Mittwch berichtet wurde. Damit erhalten die Aktionäre auf das Jahr gerechnet weiterhin 2,08 US-Dollar. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 84,09 ...

