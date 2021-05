DJ Ein Jahr gratis: Bürosoftware scheut keinen Vergleich mit der Konkurrenz - OfficeFreund: "Andere erlauben 30-Tage-Gratis-Testversion - wir 365 Tage die 100%-Vollversion"

München (pts013/20.05.2021/09:10) - "Weil wir wissen, wie funktional und intuitiv unsere Office-Software arbeitet, können wir uns solche 365-Tage-Tests erlauben. Am Ende gewinnt OfficeFreund neu Freunde fürs Leben", schmunzelt Entwickler und CEO Dipl. Ing. Arnold Spatz, jener Mann, der sich nicht davor scheut, seine Bürosoftware gegen die Konkurrenz im Dauertest antreten zu lassen. Speziell mittelständische Unternehmen und Start-ups müssen 100 % flexibel agieren können. OfficeFreund lässt sich daher auch ganz schnell und 100 % an die jeweilige Branche des Klienten und seine individuellen Anforderungen anpassen. Einschulung ist nicht notwendig und der Einsatz der Software startet daher gleich nach dem Download. 100-Prozent-Gratis-Test für ein Jahr unter: https://www.officefreund.de

Seit über 25 Jahren tausendfach bewährte Bürosoftware - OfficeFreund

Der Büroalltag ist voller Herausforderungen. Egal ob Planung von Bestellung und Versand, Deadlines für Fertigstellung und Auslieferung und natürlich Rechnungsstellung und Mahnwesen. Ohne die passende Bürosoftware funktioniert heute kaum ein Büro. Das Angebot an geeigneten Office-Programmen ist zwar immens, aber die wenigsten decken tatsächlich die eigenen Anforderungen ab. Genau darum wurde das seit vielen Jahren erfolgreich in tausenden Unternehmen laufende WinOffice pro 5 weiterentwickelt und liegt nun unter dem neuem Markennamen OfficeFreund vor. Der Umstieg ist kein Problem - der Neueinstieg denkbar einfach.

100 % Office-Software und die 100%-All-in-one-Lösung für die Büroorganisation

OfficeFreund unterstützt in allen relevanten Unternehmensbereichen durch seine intuitiv zu bedienende und flexible Bürosoftware. Dabei werden alle Geschäftsvorgänge sinnvoll und effizient miteinander verknüpft, um die Arbeit zu vereinfachen und in jedem Bereich dokumentierbar und nachvollziehbar zu machen. Damit werden letztendlich auch alle Rechnungen und Belege zu jeder Zeit finanzamtskonform organisiert und 100% sicher gespeichert. Eine der günstigsten und effizientesten Bürosoftwarelösungen am Markt.

OfficeFreund jetzt mit Ein-Jahr-Gratis-Test der Vollversion - ohne wenn und aber

"Die Software lässt sich ganz einfach an die jeweilige Branche und deren Anforderungen des Kunden anpassen", so Arnold Spatz. So erhält man keine Softwarelösungen von der Stange, sondern genau das Programm, das man für sein Start-up benötigt. In puncto Adressverwaltung, Kassenbuch oder Rechnungserstellung ist man darüber hinaus immer auf der richtigen Seite. So stehen mit wenigen Klicks alle Informationen und Daten von der Kundenverwaltung über die Angebotserstellung und Artikel- und Auftragsverwaltung bis hin zur Rechnungserstellung zur Verfügung.

Alle Prozesse sind mit den neuesten Gesetzesnormen wie GoBD immer 100 % konform

Dipl. Ing. Spatz: "Das OfficeFreund ist auch für SektretärInnen oder AssistenInnen sehr leicht zu verstehen und zu bedienen. Wir haben uns für eine intuitive Benutzeroberfläche entschieden. Das Programm ist daher in vielen Schritten selbsterklärend. Zeitaufwändige Schulungen entfallen also. Und sollte hin und wieder doch mal etwas nicht klar sein, dann hilft unser blitzschneller und freundlicher Support. Wer schon WinOffice pro 5 gekannt hat, wird OfficeFreund lieben."

Download des Gratis-1-Jahres-Testpaketes der Bürosoftware unter: https://www.officefreund.de

Aussender: Die Unternehmersoftware est. 1999 GmbH Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Arnold Spatz Tel.: +49 89 41856786 E-Mail: info@officefreund.de Website: www.officefreund.de

