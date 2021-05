Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal der Solar Top 10 Index. Der Index fasst die aussichtsreichsten Player aus der Solarindustrie zusammen. In den vergangenen Monaten hatten Solar-Aktien deutlich gelitten. Jetzt deutet sich Licht am Ende des Tunnels an. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.