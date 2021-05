Tevano launched den Health Shield 2.0

Vancouver, BC - 20. Mai 2021 - Tevano Systems Holdings Inc. ("Tevano Systems" oder das "Unternehmen") (CSE: TEVO - WKN: A2QQTE - FRA: 7RB) gab heute die Markteinführung des Health Shields 2.0 bekannt, einem Gesundheitsscanner der nächsten Generation mit einem erweiterten Funktionsumfang, der "Dynamic Forms" umfasst.

Nach einem umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsprozess wird das Health Shield-Gerät der ersten Generation von Tevano, welches die Temperatur von Besuchern in Sekundenbruchteilen misst und Masken an Eingängen erkennt, nun mit interaktiven Funktionen ausgestattet, die den Nutzen für Geschäftsanwender in allen Branchen drastisch erhöhen.

Eine neue Funktion für dynamische Formulare ermöglicht es Unternehmen, über die Health Shield-Cloud-App maßgeschneiderte dynamische Formulare für ihre Geräte zu erstellen, die die Benutzer ausfüllen und/oder mit denen sie interagieren können, nachdem sie auf Fieber und Gesichtsmasken gescannt wurden. Beliebte Formulare können Fragen zum Covid-Screening, Umfragen oder Bitten um Kundenfeedback enthalten und können entweder direkt über den Touchscreen des Geräts oder auf dem eigenen Mobilgerät des Benutzers durch Scannen eines angezeigten QR-Codes ausgefüllt werden. Jedes Formular kann so gestaltet werden, dass es den Zugang verweigert - oder eine E-Mail- oder SMS-Benachrichtigung an den Gerätemanager auslöst - basierend auf den Antworten des Benutzers, der daraufhin Maßnahmen ergreifen kann.

Die Interaktion mit Kunden, Besuchern und/oder Mitarbeitern und die Gewinnung von Daten, Feedback und Erkenntnissen in Echtzeit beim Betreten einer Geschäftsstelle kann immens wertvoll sein, nicht nur für Track & Trace-Funktionen, sondern auch für den Aufbau starker Kanäle für Kunden- und Mitarbeiterengagement und Informationen.

"Unser Health Shield 2.0 wurde entwickelt, um den Wert unserer Geräte weit über das reine Screening der Gesundheit und die Aufrechterhaltung sicherer Arbeitsplätze hinaus zu steigern und sicherzustellen, dass sie noch lange nach dem Abklingen der Pandemie von Nutzen sind", sagt David Bajwa, CEO bei Tevano. "Nachdem wir Health Shields nun in verschiedenen Branchen eingesetzt und mit vielen Geschäftsführern über ihre unmittelbaren und zukünftigen Bedürfnisse gesprochen haben, sind wir zuversichtlich, dass unsere neueste 2.0-Iteration einen breiteren und langfristigen Bedarf innerhalb von Unternehmen erfüllt und einen zusätzlichen Wert für ihre Abläufe schafft. Die Möglichkeit, Kunden und Teammitglieder über vorbereitete Formulare auf dem Gerät in Echtzeit zu informieren, mit ihnen zu interagieren und Einblicke zu gewinnen, hat die Fähigkeit, hochwertige Daten zu liefern, die letztendlich als Grundlage für wichtige Geschäftsentscheidungen dienen können."

Über Tevano

Tevano ist der Entwickler von innovativen Elektronikprodukten, die innovative Lösungen für die Herausforderungen von Unternehmen und Verbrauchern bieten.

Das Unternehmen ist der Entwickler von Health Shield, einem KI-gesteuerten elektronischen Gerät, das die Körpertemperatur von Personen scannt und Benutzer benachrichtigt, wenn sie eine Gesichtsmaske tragen müssen. Health Shield-Geräte können an allen Eingängen platziert werden, die Besucher und/oder Angestellte genutzt werden, um Zugang zu Gebäuden zu erhalten. Das Health Shield-Gerät wird von einer Cloud-Softwarelösung unterstützt, mit der mehrere Geräte verwaltet und detaillierte Berichte und Analysen erstellt werden können. Tevano profitiert von einer Beteiligung bei dem führenden Unternehmen für Kiosk- und Bildschirmtechnologie, Nevatronix. Das Management ist der Ansicht, dass diese Beziehung Tevano Zugang zu äußerst robusten Lieferketten verschafft und dem Unternehmen die einzigartige Fähigkeit verleiht, auf sich entwickelnde kommerzielle Märkte für Technologien zur Gesundheitsüberwachung zu reagieren und diese zu bedienen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.tevano.com.

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte josh@sjspr.co oder rufen Sie an: +1 416 628-7441.

Über Nevatronix

Nevatronix ist ein erstklassiges, UL-gelistetes und nach ISO 9001:2015 zertifiziertes, voll integriertes Studio für Elektrotechnik, Fertigung und digitales Design. Es ist eines der wenigen inländischen Elektronikunternehmen mit vertikal integrierten Prozessen wie Präzisionsblechfertigung, maschineller Bearbeitung, Drahtkonfektionierung, Leiterplatten, 3D-Druck sowie elektromechanischer Montage und Supply-Chain-Management, alles unter einem Dach. Der Standort befindet sich in einer 70.000 Quadratfuß großen Anlage, die modernste Technologie, Ausrüstung und Prozesse nutzt. Hochqualifiziertes und erfahrenes Personal in den Bereichen Konstruktion, Design, Fertigung und Montage bietet ein breites Spektrum an technischen Fähigkeiten, die branchenführende Produkte hervorgebracht haben, die als erste auf den Markt kommen und den Kunden oft einen Branchenvorteil verschaffen. Derzeit bediente Branchen sind: Kioske, Luft- und Raumfahrt, Vergnügungsindustrie, BillPay, Kryptowährung, Kundenbindung, Digital Signage, Glücksspiele und Spielautomaten, Recycling, Smart Safe, Sportwetten, Telehealth, Valet Parking und Verkaufsautomaten. Zu den Kunden gehören William Hill, Western Money Systems und andere Self-Service-Unternehmen, die zu Apollo Global Equities gehören. Von Nevatronix hergestellte Spielprodukte sind in den Hotels von MGM, Wynn und einer Vielzahl anderer führender Casinos auf der ganzen Welt zu sehen. Andere von Nevatronix hergestellte Selbstbedienungs-Kioske sind in Walmart- und Kroger-Filialen in den USA und anderen großen Einzelhändlern in den USA und Europa zu finden.

Im Namen des Boards von Tevano Systems Holdings Inc.

David Bajwa

Chief Executive Officer

david@tevano.com

+1 778 388-4806





