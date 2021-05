Die Scale-notierte Apontis Pharma AG meldet Eckdaten für das Geschäft in den ersten vier Monaten 2021. Man habe den Umsatz um 18 Prozent auf 15,1 Millionen Euro steigern können, so das Unternehmen aus Monheim am Rhein am Donnerstag. Auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...