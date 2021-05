Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Anstieg der Renditen hat im Zuge erhöhter Inflationserwartungen zuletzt Fahrt aufgenommen und die 10-jährige Bundrendite markierte gestern bei -0,07% das höchste Niveau seit zwei Jahren, so die Analysten der Helaba.Dabei hätten vor allem Anleihen mit längeren Laufzeiten unter Druck gestanden und die Strukturkurve habe sich versteilt. Im Zuge einer deutlich steigenden Risikoaversion und nachgebender Aktienmärkte und des Kursrutsches bei Bitcoin habe sich der Rentenmarkt aber wieder erholen können, wobei die Peripheriespreads per saldo gestiegen seien. Nach Meinung von EZB-Vizepräsident de Guindos seien die Finanzierungsbedingungen bei dem derzeitigen Renditeniveau noch immer günstig. Das Umfeld am Rentenmarkt bleibe aber schwierig. Neben dem Konjunkturoptimismus und Inflationsthema nehme das Angebot am Primärmarkt zu. Nachdem gestern Deutschland und Finnland (via Syndikat) 10-jährige Anleihen ohne größere Probleme hätten platzieren können, stünden heute in Spanien und Frankreich Emissionen im Volumen von insgesamt bis zu 19,5 Mrd. EUR auf dem Programm. Angeboten würden zumeist mittel- und langfristige Laufzeiten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...