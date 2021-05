Guten Morgen, der DAX ist am Vortag direkt mit einem Gap-down in den Handel gestartet und dann weiter kräftig abgesackt. Dabei konnte der DAX am Dienstag noch ein neues Allzeithoch bei 15.538 Punkten markieren. Im Verlauf des Vortages kam es dann aber zu einer Erholung die bis heute weiter anhält. Im Fokus steht nun der 10er-EMA. Der 10er-EMA gilt als kurzfristiger Signalgeber für die weitere Richtung im Kursverlauf. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...