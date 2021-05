Der Swiss Market Index verharrt zwar in seiner Tradingrange, zeigt innerhalb dieser Spanne aber wieder eine positive Tendenz. Der SMI-Future hat sich zur Wochenmitte intraday wieder sehr deutlich von seinen Tiefständen erholt und am Eröffnungsniveau des Tages geschlossen. Das Resultat ist ein als "Hammer" bekanntes Verlaufsmuster (grün), auf das in der Vergangenheit meist kurzfristig steigende Kurse ...

