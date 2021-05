Die gesamten verrechneten Prämien der Uniqa Group (inklusive Sparanteile) stiegen im 1. Quartal 2021 um 13,0 Prozent auf 1.782,7 Mio. Euro. Die Combined Ratio nach Rückversicherung verbesserte sich bedingt durch eine niedrigere Schadenfrequenz vor allem im Kfz-Bereich auf 90,9 Prozent. Das Ergebnis vor Steuern betrug 112,1 Mio. Euro (vs. -13,9 Mio. Euro). Das Konzernergebnis erhöhte sich auf 89,4 Mio. Euro (vs. -13,2 Mio. Euro). Die Solvency II Quote lag zum 31. März 2021 bei 195 Prozent. "Der erfolgreiche Geschäftsverlauf der Gruppe in den ersten drei Monaten zeigt, dass wir mit unserem Strategieprogramm Uniqa 3.0 den richtigen Weg eingeschlagen haben: Zum einen haben wir mit einem Plus von 13 Prozent an verrechneten Prämien bei einer gleichzeitig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...