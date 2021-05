Was tun Anleger, die verstanden haben, dass sie auf dem Tages- und Festgeldkonto inflationsbereinigt Geld verlieren, dennoch aber die Risiken der Direktanlage in Aktien scheuen? Ganz einfach: Sie entscheiden sich für Teilschutzprodukte.Lars Brandau beschreibt in seiner Wochenkolumne die Sinnhaftigkeit von Discount-Zertifikaten:Discount-Zertifikate waren 1995 eine Sensation mit der Entwicklung von Finanzprodukten für Kleinanlegerinnen und Kleinanleger. Seitdem haben sie sich im Einsatz bewährt und ...

