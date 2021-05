Einer von Samsung, einer von TSMC: Der Snapdragon 778G und der Snapdragon 780G werden von zwei Auftragsfertigern produziert. Qualcomm hat den Snapdragon 778G (SM7325) vorgestellt, ein für Premium-Smartphones gedachtes System-on-a-Chip (SoC). Er folgt auf den älteren Snapdragon 768G und hat deutlich mehr Leistung, vor allem aber wird das SoC nicht mehr bei Samsung Foundry produziert, sondern beim größeren Konkurrenten TSMC. Vom Name her erinnert der Snapdragon 778G ziemlich an den Snapdragon 780G, wie Qualcomm auf ...

