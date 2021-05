BMW-Calls mit 65%-Chance bei Kurserholung auf 88 Euro

Wer am Höhepunkt des Corona-Crashes vor 14 Monaten in die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003) investiert hat, konnte seinen Kapitaleinsatz mehr als verdoppeln. Beflügelt von positiven Unternehmensnachrichten, steigenden Gewinn- und Umsatzzahlen und des nach wie vor guten Ausblicks legte der Aktienkurs vor allem in den vergangenen Monaten einen Höhenflug hin, der am 6.4.21 bei 90,68 Euro seinen vorläufigen Höhepunkt fand. Danach gab die Aktie bis zum 13.5.21 auf bis zu 79,80 Euro nach. In den vergangenen Tagen legte die Aktie wieder bis in den Bereich von 84 Euro zu.

Kann die BMW-Aktie, die in den neuesten Expertenanalysen mit Kurszielen von bis zu 95 Euro (Barclays Capital) als haltenswert eingestuft wird und die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 83,60 Euro notierte, ihre Aufwärtsbewegung auf das Niveau vom 20.4.21 bei 88 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditechancen ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 84 Euro

Der J.P.Morgan-Call-Optionsschein auf die BMW-Aktie mit Basispreis bei 85 Euro, Bewertungstag 18.6.21, BV 0,1, ISIN: DE000JJ9QEU6, wurde beim Aktienkurs von 83,60 Euro mit 0,33 - 0,34 Euro gehandelt.

Kann die BMW-Aktie in spätestens einem Monat auf 88 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,50 Euro (+47 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 78,589 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die BMW-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 78,589 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA59C28, wurde beim Aktienkurs von 83,60 Euro mit 0,56 - 0,57 Euro taxiert.

Gelingt der BMW-Aktie ein Kursanstieg auf 88 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,94 Euro (+65 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 76,942 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die BMW-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 76,942 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UE64BT9, wurde beim Aktienkurs von 83,60 Euro mit 0,69 - 0,70 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der BMW-Aktie auf 88 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,10 Euro (+57 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BMW-Aktien oder von Hebelprodukten auf BMW-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de