FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Pareto Securities hat KWS Saat von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 73 auf 76 Euro angehoben. Die Experten loben zwar das Geschäftsmodell des Agrarkonzerns, sehen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf dem aktuellen Niveau aber kein Kurspotenzial./ag/gl



ISIN: DE0007074007

